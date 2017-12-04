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Прокуратура обнаружила просроченные лекарства на Богдановичской ветеринарной станции
4 декабрь 2017 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила лекарства с истекшим сроком годности на ГБУ Свердловской области «Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
«В нарушении установленных требований в ветеринарной станции наряду с применяемыми ветеринарными препаратами хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности, ненадлежащим образом проводилось обследование скотомогильников, небрежно составлялись ветеринарные сопроводительные документы, а в ряде случаев и вообще отсутствовали подписи лиц, получивших ветеринарные сопроводительные документы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, сотрудники ветеринарной станции ненадлежащим образом исполняли государственное задание, на станции не было надлежащего внутреннего контроля в области применения препаратов ветеринарного назначения для защиты животных, что является существенными нарушениями в области ветеринарного законодательства.
По результатам проверки прокуратура в отношении ГБУ Свердловской области «Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», а также заведующей городской лечебницей ветеринарной станции возбудила административные дела части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». В итоге станцию оштрафовали на 10 тыс. руб., а заведующую — на 3 тыс. руб.
Также прокуратура внесла представление руководителю Богдановичской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. В результате на предприятии привлекли к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц. Нарушения требований законодательства устранены.
«В нарушении установленных требований в ветеринарной станции наряду с применяемыми ветеринарными препаратами хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности, ненадлежащим образом проводилось обследование скотомогильников, небрежно составлялись ветеринарные сопроводительные документы, а в ряде случаев и вообще отсутствовали подписи лиц, получивших ветеринарные сопроводительные документы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кроме того, сотрудники ветеринарной станции ненадлежащим образом исполняли государственное задание, на станции не было надлежащего внутреннего контроля в области применения препаратов ветеринарного назначения для защиты животных, что является существенными нарушениями в области ветеринарного законодательства.
По результатам проверки прокуратура в отношении ГБУ Свердловской области «Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», а также заведующей городской лечебницей ветеринарной станции возбудила административные дела части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». В итоге станцию оштрафовали на 10 тыс. руб., а заведующую — на 3 тыс. руб.
Также прокуратура внесла представление руководителю Богдановичской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. В результате на предприятии привлекли к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц. Нарушения требований законодательства устранены.
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