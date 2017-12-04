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В Свердловской области численность работников машиностроительной отрасли сократилась на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. За девять месяцев 2017 года средняя численность работающих на предприятиях машиностроения в Свердловской области составила 14 тыс. 355 человек. Это на 3,1% меньше, чем годом ранее, следует из данных НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области».



Объем отгруженной продукции за год вырос на 10,5%, до 36 млрд 0,38 млн руб. Таким образом, выработка на одного человека выросла на 14%, до 2,5 млн руб./чел. При этом средняя зарплата работников отрасли машиностроения сократилась на 0,1% в годовом выражении, до 36 тыс. 936 руб.

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