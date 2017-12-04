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В России участники медицинских картелей заработали 23 млрд рублей за три года

УрБК, Москва, 04.12.2017. Сумма доходов участников картелей на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования в 2015-2017 годах превысила 23 млрд руб. Об этом рассказал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев во время Всероссийского конгресса пациентов.



«Картели на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования охватили 82 субъекта Российской Федерации и более 6 тыс. аукционов. Сумма доходов участников картелей превысила 23 млрд руб.», — сообщил он на пленарном заседании конгресса.



За три года ФАС России возбудила более сотни антимонопольных дел о сговорах на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования. Кроме того, по словам Андрея Тенишева, правоохранительные органы во взаимодействии с ФАС России возбудили четыре уголовных дела о картелях и злоупотреблениях государственных заказчиков при закупках лекарств и медоборудования.

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