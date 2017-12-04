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Екатеринбургская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 3 млрд рублей
4 декабрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. За 10 месяцев 2017 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили нарушений валютного законодательства более чем на 3 млрд руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, этот показатель в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд руб.).
«По результатам аналитической работы, проведенной специалистами отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни, увеличилось количество выявленных нарушений и, соответственно, возбужденных по ним административных дел. Так, за 10 месяцев текущего года должностными лицами Екатеринбургской таможни проведено 154 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства (за тот же период 2016 года — 79 проверок). Возбуждено 242 дела об административных правонарушениях (в 2016 году 157 дел об административных правонарушениях)», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ведомства, этот показатель в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд руб.).
«По результатам аналитической работы, проведенной специалистами отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни, увеличилось количество выявленных нарушений и, соответственно, возбужденных по ним административных дел. Так, за 10 месяцев текущего года должностными лицами Екатеринбургской таможни проведено 154 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства (за тот же период 2016 года — 79 проверок). Возбуждено 242 дела об административных правонарушениях (в 2016 году 157 дел об административных правонарушениях)», — говорится в сообщении.
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