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В Екатеринбурге изменили месторасположение автобусной остановки «Металлургов»
4 декабрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Екатеринбурге изменили месторасположение автобусной остановки «Металлургов». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«Автобусная остановка «Металлургов», расположенная на улице Викулова, переедет ближе к улице Крауля. Решение принято с целью безопасной посадки и высадки и улучшения транспортного обслуживания пассажиров Верх-Исетского района», — говорится в сообщении.
Изменения вступили в силу с 4 декабря 2017 года и коснутся автобусных маршрутов № 25 и № 27, следующих в направлении центра Екатеринбурга.
«Автобусная остановка «Металлургов», расположенная на улице Викулова, переедет ближе к улице Крауля. Решение принято с целью безопасной посадки и высадки и улучшения транспортного обслуживания пассажиров Верх-Исетского района», — говорится в сообщении.
Изменения вступили в силу с 4 декабря 2017 года и коснутся автобусных маршрутов № 25 и № 27, следующих в направлении центра Екатеринбурга.
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