Новости дня

В Екатеринбурге изменили месторасположение автобусной остановки «Металлургов»

4 декабрь 2017 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Екатеринбурге изменили месторасположение автобусной остановки «Металлургов». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

«Автобусная остановка «Металлургов», расположенная на улице Викулова, переедет ближе к улице Крауля. Решение принято с целью безопасной посадки и высадки и улучшения транспортного обслуживания пассажиров Верх-Исетского района», — говорится в сообщении.

Изменения вступили в силу с 4 декабря 2017 года и коснутся автобусных маршрутов № 25 и № 27, следующих в направлении центра Екатеринбурга.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...