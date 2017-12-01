Кризис
Объем ввода торговых площадей в РФ в 2017 году снизится на 70%
1 декабрь 2017 (18:01)
Ввод торговых площадей в России в 2017 году сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор отдела региональных торговых помещений консалтинговой компании CBRE Михаил Рогожин, передает РИА «Недвижимость».
«По итогам года прирост торговых площадей в России составит порядка 429 тыс. кв. м., из которых 206 тыс. введено в региональных городах. Если по РФ совокупный объем сдачи в эксплуатацию сократился на 70%, то в регионах — на 78%», — заявил М. Рогожин.
По его словам, в 2018 году в региональных городах ожидается дальнейшее сокращение ввода новых торговых площадей — до 124 тыс. кв. м., что на 40% меньше 2017 года.
«По итогам года прирост торговых площадей в России составит порядка 429 тыс. кв. м., из которых 206 тыс. введено в региональных городах. Если по РФ совокупный объем сдачи в эксплуатацию сократился на 70%, то в регионах — на 78%», — заявил М. Рогожин.
По его словам, в 2018 году в региональных городах ожидается дальнейшее сокращение ввода новых торговых площадей — до 124 тыс. кв. м., что на 40% меньше 2017 года.
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