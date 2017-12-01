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ПФР не хватает 100 млрд рублей на продление программы маткапитала

УрБК, Москва, 01.12.2017. Пенсионному фонду России (ПФР) потребуются дополнительные трансферты из бюджета в 2019 и 2020 годах в размере свыше 100 млрд руб., чтобы продлить программу материнского капитала на 2021 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Максима Топилина.



«Порядка 35 и где-то 65-70 млрд надо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда, из федерального бюджета трансферт, чтобы обеспечить реализацию закона о продлении материнского капитала», — сказал министр труда и соцзащиты.



Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Размер выплаты при рождении второго или последующих детей составляет сейчас 453 тыс. руб. Продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования предложил президент РФ Владимир Путин в минувший вторник. Минтруд уже подготовил проект федерального закона.

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