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Свердловский облсуд отменил приговор смотрителю Широкореченского кладбища в Екатеринбурге
1 декабрь 2017 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Свердловский областной суд отменил приговор бывшему смотрителю Широкореченского кладбища МКУ «Служба городских кладбищ» Алексею Филонову, осужденному за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Приговор был вынесен в середине сентября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Суд посчитал доказанным, что А. Филонов получал от жителей Екатеринбурга взятки в размере от 30 до 100 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной.
В итоге Алексею Филонову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года.
Кассационная инстанция это решение отменила и постановила вернуть уголовное дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела судом. Мотивационная часть этого решения не уточняется.
Приговор был вынесен в середине сентября в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Суд посчитал доказанным, что А. Филонов получал от жителей Екатеринбурга взятки в размере от 30 до 100 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной.
В итоге Алексею Филонову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года.
Кассационная инстанция это решение отменила и постановила вернуть уголовное дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела судом. Мотивационная часть этого решения не уточняется.
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