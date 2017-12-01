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Застройщики перечислили в Фонд защиты прав дольщиков 56 млн рублей
1 декабрь 2017 (17:39)
УрБК, Москва, 01.12.2017. Девелоперы перечислили в Фонд защиты прав участников долевого строительства 56 млн руб. Об этом сообщил заместитель гендиректора организации Евгений Карелов, передает РИА «Недвижимость».
«На номинальный счёт уже перечислено 56 млн руб., застройщики перечислили денежные средства из 53 регионов. Зарегистрировано уже 249 договоров долевого участия», — рассказал Е. Карелов.
Он добавил, что в декабре ожидается достаточно поступлений в связи с большим спросом на жилье.
«53 региона уже участвуют, здесь и маленькие застройщики, и крупные застройщики. Мы ожидаем, что в ближайшее время зайдут крупные игроки строительного рынка», — отметил Е. Карелов.
Отметим, что Фонд защиты прав участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года.
«На номинальный счёт уже перечислено 56 млн руб., застройщики перечислили денежные средства из 53 регионов. Зарегистрировано уже 249 договоров долевого участия», — рассказал Е. Карелов.
Он добавил, что в декабре ожидается достаточно поступлений в связи с большим спросом на жилье.
«53 региона уже участвуют, здесь и маленькие застройщики, и крупные застройщики. Мы ожидаем, что в ближайшее время зайдут крупные игроки строительного рынка», — отметил Е. Карелов.
Отметим, что Фонд защиты прав участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года.
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