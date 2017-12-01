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При настройке упавшей ракеты «Союз» перепутали космодромы
1 декабрь 2017 (17:31)
Одной из причин падения ракеты-носителя «Союз-2.1б» могла стать ошибка при настройке телеметрии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в космической отрасли.
По его словам, причиной потери спутника «Метеор-М» является неправильный маневр разгонного блока. Эти выводы подтверждает специализирующийся на российской космонавтике сайт RussianSpaceWeb.com, согласно которому «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а с Байконура.
«Разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник.
По словам источника, причиной неправильной ориентации стала ошибка в пролетном задании, в результате чего «перед маневром «Фрегат» начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».
В настоящее время госкомиссия, отмечает собеседник, выясняет стадию, на которой была допущена ошибка: «на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания».
Ракета «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» оснащены различными системами управления. Согласно RussianSpaceWeb.com, система управления носителя была запрограммирована для пуска с Восточного, тогда как полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы ракета стартовала с Байконура.
Работа комиссии продлится до 15 декабря 2017 года. Ее руководителем назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты «Роскосмоса», головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Минобороны.
По его словам, причиной потери спутника «Метеор-М» является неправильный маневр разгонного блока. Эти выводы подтверждает специализирующийся на российской космонавтике сайт RussianSpaceWeb.com, согласно которому «Союз-2.1б» был запрограммирован для пуска не с Восточного, а с Байконура.
«Разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник.
По словам источника, причиной неправильной ориентации стала ошибка в пролетном задании, в результате чего «перед маневром «Фрегат» начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».
В настоящее время госкомиссия, отмечает собеседник, выясняет стадию, на которой была допущена ошибка: «на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания».
Ракета «Союз-2.1б» и разгонный блок «Фрегат» оснащены различными системами управления. Согласно RussianSpaceWeb.com, система управления носителя была запрограммирована для пуска с Восточного, тогда как полетное задание для разгонного блока было рассчитано, как если бы ракета стартовала с Байконура.
Работа комиссии продлится до 15 декабря 2017 года. Ее руководителем назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты «Роскосмоса», головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Минобороны.
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