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Силовики не смогли взять подозреваемого в стамбульском теракте
1 декабрь 2017 (17:31)
Один из предполагаемых организаторов теракта в Стамбуле — выходец из Чечни Ахмед Чатаев погиб в ходе антитеррористической спецоперации в Тбилиси, сообщает ТАСС.
Как пояснила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, личность террориста была установлена. «Личность Чатаева была установлена в ходе проведенных при содействии специалистов ФБР США экспертиз, в том числе экспертиз ДНК и дактилоскопической экспертизы», — заявила Гиоргобиани.
Спецоперация по обезвреживанию террористов проходила на окраине грузинской столицы 21-22 ноября. По данным СГБ, в результате двое членов преступной группы были ликвидированы, еще один арестован, Чатаев покончил с собой в квартире, где он находился. Все они не являются гражданами Грузии и, по предварительной информации, попали на территорию государства нелегально.
В результате теракта в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года погибли 43 человека, в том числе 19 иностранцев. Еще около 240 человек пострадали. В организации теракта заподозрили Чатаева, известного как Однорукий Ахмед, который находился в федеральном розыске с 2008 года.
Как пояснила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, личность террориста была установлена. «Личность Чатаева была установлена в ходе проведенных при содействии специалистов ФБР США экспертиз, в том числе экспертиз ДНК и дактилоскопической экспертизы», — заявила Гиоргобиани.
Спецоперация по обезвреживанию террористов проходила на окраине грузинской столицы 21-22 ноября. По данным СГБ, в результате двое членов преступной группы были ликвидированы, еще один арестован, Чатаев покончил с собой в квартире, где он находился. Все они не являются гражданами Грузии и, по предварительной информации, попали на территорию государства нелегально.
В результате теракта в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года погибли 43 человека, в том числе 19 иностранцев. Еще около 240 человек пострадали. В организации теракта заподозрили Чатаева, известного как Однорукий Ахмед, который находился в федеральном розыске с 2008 года.
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