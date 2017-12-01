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Журналистам американских СМИ закроют доступ в Госдуму

Госдума готовится принять постановление в ответ на отзыв аккредитации у канала RT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову.



«Нашим комитетом по контролю и регламенту планируется в понедельник провести внеочередное заседание, на котором мы будем рассматривать проект постановления, и этот проект постановления будет внесен на рассмотрение Совета Госдумы во вторник и в среду — на пленарное заседание Госдумы. Это постановление будет касаться решения по двум позициям: это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих американские СМИ, все американские СМИ», — сказала она.



Запрет на вход в Госдуму начнет действовать со следующей недели.



Кроме того, Савастьянова отметила, что Госдума также обратится к представителям законодательных органов власти в регионах, чтобы они также запретили вход американским журналистам.



Ранее в ОБСЕ прокомментировали решение конгресса США по лишению аккредитации канала RT.

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