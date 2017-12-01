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Автомобилистов Свердловской области призвали отказаться от дальних поездок с 3 на 4 декабря

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Ситуация на дорогах Свердловской области может осложниться из-за снегопадов, которые ожидаются на территории региона в ночь с 3 на 4 декабря, сообщает департамент информполитики региона.



По информации синоптиков, в ночь с 3 на 4 ноября на всей территории Свердловской области прогнозируется сильный снегопад. Ожидается, что на западе региона выпадет до 2 см снега, в центре — до 1 см, на востоке снежный покров может достичь 6 см.



«Специалисты напоминают, что непогода может затруднить движение и существенно ухудшить дорожные условия. В связи с этим автомобилистам рекомендуют по возможности исключить поездки на дальние расстояние во время снегопадов, а если непогода застанет в пути — сменить стиль вождения и соблюдать правила дорожного движения, в особенности не превышать скоростной режим», — говорится в сообщении.



В связи с непогодой Управление автомобильных дорог Свердловской области потребовало от подрядчиков организовать дежурства, обеспечить безупречную работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.



Для своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах размещено 48 комплексных автоматизированных постов дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части.



Для контроля работ по содержанию автодорог регионального значения при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области создана «горячая линия» 8 (343) 262-50-65.

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