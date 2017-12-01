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Свердловчане «зарабатывают» на дачной амнистии
1 декабрь 2017 (17:11)
В последнее время в Екатеринбурге получила распространение схема мошенничества, связанного с льготным выкупом земли. Граждане берут в аренду участок и, возведя на нем постройку, выкупают его на льготных условиях за 1,5% от кадастровой стоимости. При этом строение, которое часто бывает без фундамента и коммуникаций, регистрируется как жилой дом. Затем его сносят или переносят на другой участок, а выкупленная земля продается по рыночной цене. Администрация Екатеринбурга оценивает ущерб городскому бюджету от этих действий на сумму более 30 млн руб. Правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела.
В настоящее время в судах находится 23 иска о 35 участках, прежние владельцы которых подозреваются в мошенничестве. По всем делам назначаются строительно-технические экспертизы, которые определяют, является ли построенный объект жилым или «временным». В последнем случае появляются законные основания для конфискации земельного участка.
Из десяти рассмотренных дел восемь администрация Екатеринбурга выиграла, одно проиграла. Еще одно дело направлено на повторное рассмотрение. Изначально суд встал на сторону прежнего собственника, однако затем вышестоящая инстанция отменила принятое решение. Все остальные дела пока не рассматривались.
Главный специалист отдела подготовки правоустанавливающих документов Земельного комитета администрации Екатеринбурга Наталья Турыгина рассказала о том, как городские власти выявляют незаконные объекты.
«Недобросовестные граждане действуют по следующей схеме. МУГИСО выставляет на торги участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Горожане их выкупают, затем строят в этом месте какие-то объекты. После этого они регистрируют их как индивидуальные жилые дома и выкупают землю по льготной ставке 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный комитет администрации Екатеринбурга посчитал подозрительным, что во многих случаях с момента заключения договора аренды до получения права собственности прошло слишком мало времени. Иногда всего два-три месяца. Муниципальный земельный контроль выехал на эти объекты и выяснил, что на некоторых участках вообще нет недвижимости, на других стоят «временные» домики, не пригодные для проживания», — сообщила Наталья Турыгина.
По ее словам, администрация города приняла решение через суд добиваться аннулирования документов права собственности и купли-продажи.
Как оказалось, подобная проблема существует не только в Екатеринбурге, но и в других российских муниципалитетах. Она появилась из-за так называемой «дачной амнистии» в РФ, которая привела к максимальному упрощению процедуры регистрации индивидуальных жилых объектов.
«Сейчас действует, скорее, декларативный порядок. Не надо никуда ездить. Для регистрации объекта собственник приглашает к себе кадастрового инженера. Он составляет документы, потом отвозит их в Росреестр. После этого происходит регистрация права собственности на дом», — рассказала Наталья Турыгина.
До введения «дачной амнистии» собственникам объектов ИЖС было необходимо получать разрешение на ввод в эксплуатацию. Это практически полностью исключало махинации с «временными» домами.
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрий Юрин заявил, что из-за законодательных пробелов сразу после оформления права собственности на землю 20% участков перепродаются третьим лицам.
Наиболее сложная ситуация сложилась в отдаленных районах города. В частности, в поселке Шувакиш, где на ул. Зеленая расположено сразу несколько проблемных объектов.
«На первый взгляд кажется, что это обычные жилые дома. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что здесь нет никаких инженерных сетей: электричества, водоснабжения, водоотведения. Теплоснабжение не предусмотрено, даже печное. Нет вентиляции. Кроме того, здесь заболоченная местность, поэтому должна быть выполнена гидроизоляция фундамента. Однако этого никто не сделал.
По сути, построили пустую «коробку» с целью зарегистрировать право собственности и продать земельный участок по рыночной стоимости», — сказал Дмитрий Юрин.
Представители администрации Екатеринбурга признают, что выявить абсолютно все проблемные объекты в городе невозможно. Поэтому оценить реальный финансовый ущерб крайне сложно. Единственным возможным решением этой проблемы является ужесточение процедуры регистрации объектов ИЖС. Официально «дачная амнистия» в России завершится 1 марта 2018 года. Однако существует риск, что срок ее действия в очередной раз продлят. В этом случае число проблемных объектов будет продолжать расти.
В настоящее время в судах находится 23 иска о 35 участках, прежние владельцы которых подозреваются в мошенничестве. По всем делам назначаются строительно-технические экспертизы, которые определяют, является ли построенный объект жилым или «временным». В последнем случае появляются законные основания для конфискации земельного участка.
Из десяти рассмотренных дел восемь администрация Екатеринбурга выиграла, одно проиграла. Еще одно дело направлено на повторное рассмотрение. Изначально суд встал на сторону прежнего собственника, однако затем вышестоящая инстанция отменила принятое решение. Все остальные дела пока не рассматривались.
Главный специалист отдела подготовки правоустанавливающих документов Земельного комитета администрации Екатеринбурга Наталья Турыгина рассказала о том, как городские власти выявляют незаконные объекты.
«Недобросовестные граждане действуют по следующей схеме. МУГИСО выставляет на торги участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Горожане их выкупают, затем строят в этом месте какие-то объекты. После этого они регистрируют их как индивидуальные жилые дома и выкупают землю по льготной ставке 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный комитет администрации Екатеринбурга посчитал подозрительным, что во многих случаях с момента заключения договора аренды до получения права собственности прошло слишком мало времени. Иногда всего два-три месяца. Муниципальный земельный контроль выехал на эти объекты и выяснил, что на некоторых участках вообще нет недвижимости, на других стоят «временные» домики, не пригодные для проживания», — сообщила Наталья Турыгина.
По ее словам, администрация города приняла решение через суд добиваться аннулирования документов права собственности и купли-продажи.
Как оказалось, подобная проблема существует не только в Екатеринбурге, но и в других российских муниципалитетах. Она появилась из-за так называемой «дачной амнистии» в РФ, которая привела к максимальному упрощению процедуры регистрации индивидуальных жилых объектов.
«Сейчас действует, скорее, декларативный порядок. Не надо никуда ездить. Для регистрации объекта собственник приглашает к себе кадастрового инженера. Он составляет документы, потом отвозит их в Росреестр. После этого происходит регистрация права собственности на дом», — рассказала Наталья Турыгина.
До введения «дачной амнистии» собственникам объектов ИЖС было необходимо получать разрешение на ввод в эксплуатацию. Это практически полностью исключало махинации с «временными» домами.
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрий Юрин заявил, что из-за законодательных пробелов сразу после оформления права собственности на землю 20% участков перепродаются третьим лицам.
Наиболее сложная ситуация сложилась в отдаленных районах города. В частности, в поселке Шувакиш, где на ул. Зеленая расположено сразу несколько проблемных объектов.
«На первый взгляд кажется, что это обычные жилые дома. Однако если присмотреться, то можно увидеть, что здесь нет никаких инженерных сетей: электричества, водоснабжения, водоотведения. Теплоснабжение не предусмотрено, даже печное. Нет вентиляции. Кроме того, здесь заболоченная местность, поэтому должна быть выполнена гидроизоляция фундамента. Однако этого никто не сделал.
По сути, построили пустую «коробку» с целью зарегистрировать право собственности и продать земельный участок по рыночной стоимости», — сказал Дмитрий Юрин.
Представители администрации Екатеринбурга признают, что выявить абсолютно все проблемные объекты в городе невозможно. Поэтому оценить реальный финансовый ущерб крайне сложно. Единственным возможным решением этой проблемы является ужесточение процедуры регистрации объектов ИЖС. Официально «дачная амнистия» в России завершится 1 марта 2018 года. Однако существует риск, что срок ее действия в очередной раз продлят. В этом случае число проблемных объектов будет продолжать расти.
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