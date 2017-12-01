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МВД России разрешило водителям снимать сотрудников ГИБДД на камеру
1 декабрь 2017 (17:07)
УрБК, Москва, 01.12.2017. МВД России не увидело оснований для препятствования съемки сотрудников ГИБДД водителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Отсутствие в административном регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции «не препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством» не ограничивает закрепленное в Конституции право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — говорится в сообщении.
Автоинспектор, в свою очередь, имеет право запретить съемку в случае оперативной необходимости или вмешательства водителя в его работу.
«Отсутствие в административном регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции «не препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством» не ограничивает закрепленное в Конституции право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — говорится в сообщении.
Автоинспектор, в свою очередь, имеет право запретить съемку в случае оперативной необходимости или вмешательства водителя в его работу.
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