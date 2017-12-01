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В России запретили с 1 декабря передвигаться на машине без зимней резины

УрБК, Москва, 01.12.2017. В России с 1 декабря 2017 года запрещено использовать транспортное средство, необорудованное зимним комплектом шин.



Кроме того, как следует из техрегламента, автомобили с зимним комплектом шин должны иметь на заднем стекле соответствующий знак — буква «Ш» в красном треугольнике. За отсутствие стикера водителям грозит штраф на сумму 500 руб.



Запрет на использование транспортных средств без зимней резины будет действовать на постоянной основе с декабря по февраль.

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