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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за полумарафона «Европа-Азия»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В центре Екатеринбурга 3 декабря 2017 года перекроют несколько улиц из-за проведения полумарафона «Европа-Азия», сообщает официальный портал города.



Из-за спортивного мероприятия будут закрыты для движения часть улицы 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина), улица Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев), улица Дзержинского (от улицы Царской до улицы Горького в районе киноконцертного театра «Космос»).



Доступ по этим участкам для транспорта будет ограничен с 11.00 до 14.00.

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