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Совокупная прибыль группы УБРиР за девять месяцев по МСФО превысила 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Совокупная прибыль финансовой группы УБРиР за девять месяцев 2017 года превысила 1 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщает пресс-служба группы.



«За девять месяцев 2017 года совокупная прибыль группы УБРиР составила 1,051 млрд руб. В составе этой суммы учтена разовая операция в размере 553 млн руб., без учета которой прибыль банка выросла на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, прибыль УБРиР по итогам III квартала выросла практически в пять раз в сравнении показателями III квартала 2016 года и составила 572 млн руб.», — сообщают в пресс-службе компании.



Улучшение основных финансовых показателей в банке определяется существенным улучшением качества кредитного портфеля, на что указывает снижение расходов на формирование резервов. Так, по итогам девяти месяцев 2017 года объем резервов составил 3,7 млрд руб., сократившись более чем вдвое — на 4 млрд руб. — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря внедрению более современных моделей оценки финансового потенциала и надежности заемщика и привело к завершению формирования резервов по кредитам, вышедшим на просрочку в период кризиса 2014-2015 годов.



«Мы представляем финансовые результаты УБРиР, демонстрирующие устойчивость нашей бизнес-модели. В 2017 году группа продолжает реализацию «Стратегии-2020», которая направлена на повышение качества ключевых процессов, переход от экстенсивного роста и агрессивного наращивания клиентской базы к осознанной работе с каждым клиентским сегментом и созданию продуктов в соответствии с запросами клиентов. За отчетный период нам удалось не только значительно улучшить структуру активов, оптимизировать стоимость ресурсной базы, что привело к стабильному росту процентных доходов, но и добиться качественных изменений в сервисном обслуживании, вывести на рынок конкурентные, привлекательные для клиентов продукты и услуги, разработанные с учетом их потребностей. В результате мы фиксируем повышение уровня клиентской удовлетворенности сервисами банка», — отметил президент УБРиР Антон Соловьев.



Общий кредитный портфель финансовой группы на отчетную дату достиг отметки в 147,6 млрд руб. В III квартале УБРиР стимулировал спрос по кредитным продуктам за счет снижения ставок и улучшения условий для всех клиентов, а также программы рефинансирования для физических лиц, поясняют в пресс-службе банка.



Ресурсная база банка на 1 октября составила 341,8 млрд руб. В структуре пассивов по-прежнему преобладают средства клиентов: общий депозитный портфель составил 227 млрд руб., демонстрируя устойчивый рост и увеличившись с начала года на 5,2%. Вклады физических лиц по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 1,6%, до 171 млрд руб. Средства юридических лиц в общей структуре портфеля увеличились за год на 17,9%, достигнув 56,4 млрд руб.



Чистая процентная прибыль за девять месяцев 2017 года достигла 3,8 млрд руб., в общем объеме прибыли ее доля составляет 35%. Чистый комиссионный доход по итогам третьего квартала достиг 2,6 млрд руб., увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер капитала по данным на 1 октября достиг 17,7 млрд руб., увеличившись на 3,5% по сравнению со II кварталом 2017 года. Рост показателей обеспечила капитализация прибыли. Рентабельность капитала выросла с начала года с 6,8% до 8,1%.

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