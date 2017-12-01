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В Кировграде организатора нелегального игрового зала оштрафовали на 200 тыс. рублей
1 декабрь 2017 (15:14)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Кировградский городской суд оштрафовал организатора нелегального игрового зала и трех работников заведения, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, заведение было обустроено летом 2016 года в Кировграде в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова. На первом этаже здания житель Невьянска арендовал нежилое помещение и установил здесь необходимую компьютерную технику. Зал работал в круглосуточном режиме, обслуживали его три оператора — 30, 39 и 53-летние женщины.
В ходе проверки, проведенной полицией, было конфисковано программное обеспечение для проведения азартных игр «Холлтрейд».
Приговором суда 28-летнему организатору игорной деятельности назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., 30 и 39-летней сотрудницам — в размере 10 тыс. руб. Третьего работника оштрафовали на 30 тыс. руб.
По его словам, заведение было обустроено летом 2016 года в Кировграде в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова. На первом этаже здания житель Невьянска арендовал нежилое помещение и установил здесь необходимую компьютерную технику. Зал работал в круглосуточном режиме, обслуживали его три оператора — 30, 39 и 53-летние женщины.
В ходе проверки, проведенной полицией, было конфисковано программное обеспечение для проведения азартных игр «Холлтрейд».
Приговором суда 28-летнему организатору игорной деятельности назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., 30 и 39-летней сотрудницам — в размере 10 тыс. руб. Третьего работника оштрафовали на 30 тыс. руб.
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