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Русская медная компания представит жителям города Коркино более 1,7 тыс. вакансий
1 декабрь 2017 (14:44)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Служба занятости Коркинского района, администрация города Коркино и Группа «Русская медная компания» проведут 2 декабря 2017 года масштабную ярмарку вакансий. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Мероприятие пройдет в ДК «Горняк» города Коркино с 11.00 до 16.00. Будут работать сразу несколько площадок, на которых предприятия Группы и ее подрядных организаций представят свыше 1 тыс. 700 вакансий. В том числе на ярмарке можно будет ознакомиться с вакансиями Томинского горно-обогатительного комбината и предприятия «Промрекультивация».
Найти работу смогут представители рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей.
«Ярмарки таких масштабов для нас редкость. Мы их проводим только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств. В целом наш коллектив достаточно стабилен, потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК», — комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.
Отметим, по данным службы занятости Коркинского района, с начала года в учреждение обратилось около 2 тыс. жителей муниципального образования, 50% из них трудоустроены. Сейчас на учете в центре 630 человек. Регистрируемый уровень безработицы составляет 2,3%. В общей сложности на предприятиях Коркинского района на сегодняшний день официально трудоустроены более 8 тыс. человек из 26 тыс. граждан, относящихся к трудоспособному населению. При этом до 6 тыс. коркинцев ежедневно выезжают на работу за пределы муниципалитета.
Мероприятие пройдет в ДК «Горняк» города Коркино с 11.00 до 16.00. Будут работать сразу несколько площадок, на которых предприятия Группы и ее подрядных организаций представят свыше 1 тыс. 700 вакансий. В том числе на ярмарке можно будет ознакомиться с вакансиями Томинского горно-обогатительного комбината и предприятия «Промрекультивация».
Найти работу смогут представители рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей.
«Ярмарки таких масштабов для нас редкость. Мы их проводим только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств. В целом наш коллектив достаточно стабилен, потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК», — комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.
Отметим, по данным службы занятости Коркинского района, с начала года в учреждение обратилось около 2 тыс. жителей муниципального образования, 50% из них трудоустроены. Сейчас на учете в центре 630 человек. Регистрируемый уровень безработицы составляет 2,3%. В общей сложности на предприятиях Коркинского района на сегодняшний день официально трудоустроены более 8 тыс. человек из 26 тыс. граждан, относящихся к трудоспособному населению. При этом до 6 тыс. коркинцев ежедневно выезжают на работу за пределы муниципалитета.
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