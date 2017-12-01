Новости дня

За 10 месяцев 2017 года в России было продано более 23 млн смартфонов

УрБК, Москва, 01.12.2017. За 10 месяцев 2017 года в России было продано 23,2 млн смартфонов против 21,1 млн годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники, подтвержденные в «М.видео» и МТС.



По словам представителя «Связного» Сергея Тихонова, за год продажи в данном сегменте увеличились на 9%.



Самый интенсивный рост — в категории от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб., добавляет представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Она связывает такую динамику с продолжающимся переходом с кнопочных телефонов на смартфоны, обусловленным, в частности, повышением интереса к бесконтактным платежам и поддерживающим их аппаратам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: