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За 10 месяцев 2017 года в России было продано более 23 млн смартфонов

1 декабрь 2017 (13:55)

УрБК, Москва, 01.12.2017. За 10 месяцев 2017 года в России было продано 23,2 млн смартфонов против 21,1 млн годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники, подтвержденные в «М.видео» и МТС.

По словам представителя «Связного» Сергея Тихонова, за год продажи в данном сегменте увеличились на 9%.

Самый интенсивный рост — в категории от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб., добавляет представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Она связывает такую динамику с продолжающимся переходом с кнопочных телефонов на смартфоны, обусловленным, в частности, повышением интереса к бесконтактным платежам и поддерживающим их аппаратам.

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