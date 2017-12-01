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В Екатеринбурге задержан предполагаемый торговец поддельными удостоверениями МВД и ФСБ

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали молодого человека по подозрению в торговле поддельными служебными удостоверениями МВД, ФСБ, СК, ФСО и прокуратуры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По версии правоохранителей, задержанный занимался незаконной торговлей с 2016 по 2017 годы. В полиции предполагают, что молодой человек создавал во интернете и социальных сетях тематические ресурсы.



Он обещал клиентам в быстрые сроки предоставить необходимый товар при условии 100% оплаты на подконтрольные ему банковские карты. В доверие к другим интернет-пользователям молодой человек входил с помощью поддельных положительных откликов о его услугах. Связь с покупателями поддерживалась с помощью соцсетей и мессенджеров. Получив деньги, подозреваемый обрывал связь с клиентом.



«В доме, где проживает подозреваемый, сыщики и дознаватели регионального полицейского главка провели обыск. Из его жилища изъяты: средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500 sim-карт, приготовленные к реализации бланки липовых служебных удостоверений силовых и правоохранительных структур России, клише, печать, а также более 1 млн руб. наличными. Стоимость одного фальшивого документа составляла от 18 до 50 тыс. руб. Без специального оборудования и навыков отличить подделку от оригинала крайне сложно», — сказал В. Горелых.



В компьютере задержанного обнаружено более 10 тыс. контактов возможных жертв мошенничества. Среди них оказались покупатели автозапчастей, травматического оружия и смартфонов.



Сотрудниками подразделения дознания (УОД) ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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