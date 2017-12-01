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«Яндекс.Такси» пообещал водителям и пассажирам до 2 млн рублей в случае ДТП с травмами

1 декабрь 2017 (13:15)

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. «Яндекс.Такси» запустил во всех регионах своего присутствия программу страхования жизни и здоровья пассажиров, а также водителей, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

В случае ДТП водитель и пассажиры, получившие травмы, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 2 млн руб. Консультировать пострадавших по вопросам получения средств пообещал сервис «Яндекс.Такси».

Ранее программа была протестирована в 11 регионах страны.

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