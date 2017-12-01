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Благотворительный фонд ММК организовал мероприятие «Талантика»

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2017. Магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель — ММК) провел мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В город профессий «Талантика» пригласили более тридцати семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.



«Талантика» — это стилизованное под настоящий город игровое пространство, досуговый клуб, где есть свой банк, служба занятости, больница, пожарная часть, школа искусств. В городе представлены профессии творческой, технической, спортивной направленности, сферы услуг. С большинством из них во время экскурсии и познакомили детей. Всем ребятишкам были выданы паспорта, в которых отмечались освоенные ими профессии. Дети с большим удовольствием приняли участие в играх. Кто-то на время стал полицейским и занимался розыском «преступников», кто-то отправился в поход, предварительно научившись собирать снаряжение, ставить палатку и разжигать костер. Юным пекарям была предоставлена возможность самостоятельно испечь печенье, а затем попробовать его и порадовать родителей. Ребята также примерили на себя роли сотрудников салона красоты, почты, МЧС, ЖКХ, фермы, радиостанции. Каждый ребенок получил возможность раскрыть свои природные способности и таланты», — говорится в сообщении.



Для детей с ограниченными возможностями, не принимавших участия в мероприятии, организаторы приготовили сладкие продуктовые наборы и билеты в кино.



Сегодня на учете в благотворительном фонде «Металлург» состоят 252 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. За десять месяцев 2017 года на их поддержку (лечение, подарки, загородный отдых, походы в кинотеатр) фондом было затрачено почти 2,5 млн руб.

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