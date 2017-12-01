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В Екатеринбурге дважды за день обстреляли офис УК «Лига ЖКХ»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В Екатеринбурге неизвестные дважды за день обстреляли офис управляющей компании «Лига ЖКХ» в Екатеринбурге. Об инциденте УрБК сообщил директор по развитию компании Илья Сотонин.



Предположительно, офис обстреляли из пневматического оружия. По словам И. Сотонина, первый инцидент произошел 30 ноября 2017 года около 15.00. Пуля повредила стеклопакет. Затем в присутствии сотрудников полиции неизвестные снова обстреляли окна офиса.



В пресс-группе УМВД Екатеринбурга подтвердили информацию об обстреле офиса управляющей компании.



В настоящее время Илья Сотонин находится в полиции в связи с инцидентом.



Ранее офис управляющей компании уже пытались поджечь с помощью бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, неоднократно горели машины, принадлежащие УК «Лига ЖКХ».

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