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В Академическом районе Екатеринбурга сегодня откроется большой каток
1 декабрь 2017 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 1 декабря 2017 года откроется каток, который обещает стать самой большой ледовой площадкой уральской столицы из расположенных на открытом водоеме. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Каток устроен на пруду Преображенского парка у Храма Святых Божьих строителей. В этом году предусмотрены две зоны катания: для взрослых с кругом катания длинной 500 м. и для детей — 100 м.
Днем на катке будут проводиться тренировки секции конькобежного спорта и фигуристов, в вечернее время — массовое катание жителей и гостей Академического. В частности, обучение катанию на коньках будет проводить рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров.
На площадке действует прокат коньков в теплом помещении, раздевалки и буфет.
Праздник, посвященный открытию катка, начнется в 18.00 с выступления официальных лиц и развлекательных мероприятий с вручением сладких призов. С 19.00 запланирован розыгрыш призов среди всех гостей праздника (коньки, тюбинги, сертификаты на услуги), в 20.00 состоится торжественный салют в честь открытия.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Каток устроен на пруду Преображенского парка у Храма Святых Божьих строителей. В этом году предусмотрены две зоны катания: для взрослых с кругом катания длинной 500 м. и для детей — 100 м.
Днем на катке будут проводиться тренировки секции конькобежного спорта и фигуристов, в вечернее время — массовое катание жителей и гостей Академического. В частности, обучение катанию на коньках будет проводить рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров.
На площадке действует прокат коньков в теплом помещении, раздевалки и буфет.
Праздник, посвященный открытию катка, начнется в 18.00 с выступления официальных лиц и развлекательных мероприятий с вручением сладких призов. С 19.00 запланирован розыгрыш призов среди всех гостей праздника (коньки, тюбинги, сертификаты на услуги), в 20.00 состоится торжественный салют в честь открытия.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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