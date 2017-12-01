В Академическом районе Екатеринбурга сегодня откроется большой каток

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 1 декабря 2017 года откроется каток, который обещает стать самой большой ледовой площадкой уральской столицы из расположенных на открытом водоеме. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Каток устроен на пруду Преображенского парка у Храма Святых Божьих строителей. В этом году предусмотрены две зоны катания: для взрослых с кругом катания длинной 500 м. и для детей — 100 м.Днем на катке будут проводиться тренировки секции конькобежного спорта и фигуристов, в вечернее время — массовое катание жителей и гостей Академического. В частности, обучение катанию на коньках будет проводить рекордсмен мира по конькобежному спорту Андрей Бобров.На площадке действует прокат коньков в теплом помещении, раздевалки и буфет.Праздник, посвященный открытию катка, начнется в 18.00 с выступления официальных лиц и развлекательных мероприятий с вручением сладких призов. С 19.00 запланирован розыгрыш призов среди всех гостей праздника (коньки, тюбинги, сертификаты на услуги), в 20.00 состоится торжественный салют в честь открытия.