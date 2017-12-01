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Екатеринбургская таможня задержала контрафактные игрушки на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни задержали крупную партию контрафактных мягких игрушек — 4,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Партию игрушек китайского производства, согласно декларации, пыталась провезти одна из екатеринбургских коммерческих организаций.



«В результате проведения таможенного досмотра на указанных товарах было выявлено использование объектов авторского права компании «Тай Инк.», США. Несмотря на милые названия этих игрушек: «глазастые животные», «единорог», «котята-глазастики» — все они оказались контрафактными», — говорится в сообщении.



В ответ на запрос Екатеринбургской таможни представитель правообладателя заявил о незаконности использования екатеринбургской фирмой объектов авторских прав. Ущерб от реализации контрафакта, предотвращенный Екатеринбургской таможней, по оценке правообладателя, составил почти 2 млн руб.



Всего с начала 2017 года сотрудниками Екатеринбургской таможни выявлено 66 тыс. единиц контрафактной продукции, из них почти 8 тыс. — контрафактные игрушки.

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