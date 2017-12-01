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В Екатеринбурге 80% дорог не имеют дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. На сегодняшний день в Екатеринбурге более 80% улично-дорожной сети не имеет горизонтальной дорожной разметки, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.



Это нарушает требования законодательства к функциональной долговечности горизонтальной дорожной разметки и негативно сказывается на безопасности дорожного движения, отмечают в ведомстве.



«Так, причиной возникновения каждого третьего ДТП (197 ДТП), зарегистрированного на территории города Екатеринбурга с начала 2017 года, явились неудовлетворительные дорожные условия в виде отсутствия горизонтальной дорожной разметки. В таких ДТП 15 человек погибли и 234 получили ранения различной степени тяжести, из них 30 детей. При этом 94 ДТП произошли с участием пешеходов на пешеходных переходах. В таких ДТП 4 человека погибли и 116 получили травмы, из них 18 детей», — комментируют в пресс-службе регионального УГИБДД.



По данным Госавтоинспекции, срок службы разметки из термопластика в уральской столице в четыре раза ниже нормы, а разметки краской — в три. Так, разметка из термопластика остается на дорогах менее трех месяцев при нормативном сроке службы не менее года, а красками — менее месяца при нормативном сроке не менее трех.



«Данные факты указывают на несоответствие используемых материалов и нарушения технологии при выполнении мероприятий по нанесению горизонтальной дорожной разметки, а также полное отсутствие контроля со стороны администрации города Екатеринбурга за работой в данном направлении. Более того, мер со стороны администрации для исправления сложившейся ситуации не принимается. Штрафные санкции, а также требование о выполнении подрядными организациями гарантийных работ по восстановлению горизонтальной разметки не предъявляются», — считают в УГИБДД по Свердловской области.



За 2017 год Госавтоинспекция направила в адрес горадминистрации и подрядных организаций 274 предписания с требованием нанести или восстановить дорожную разметку. За неисполнение предписаний составлено семь протоколов об административном правонарушении, еще 21 — за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в части наличия горизонтальной разметки, из них 16 — в отношении юридических лиц.

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