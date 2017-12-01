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Российские авиакомпании будут ограничивать в допуске к выполнению чартеров при 10% задержек рейсов

УрБК, Москва, 01.12.2017. С 4 декабря 2017 года в России будут ужесточены правила допуска авиакомпаний к выполнению чартерных рейсов. Согласно новому регламенту Росавиации, в случае задержек 10% чартеров авиакомпания может быть ограничена в дальнейших допусках к таким рейсам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Регламент «О выдаче разрешений Росавиации на выполнение чартерных программ» утвержден 30 ноября на совещании ведомства.



Согласно тексту документа, теперь запрос на получение разрешения Росавиации на выполнение трех и более оборотных чартерных рейсов в месяц должен направляться в срок не позднее 14 календарных дней до начала выполнения полетов. Ранее, как правило, окончательный слот в аэропорту мог быть утвержден за сутки до вылета. Запрос на рейсы без обратных плечей рассматриваться не будет.



Время вылета, разрешение на которое дала Росавиация, теперь будет считаться окончательным. Если авиакомпания (не в силу действия форс-мажора) его переносит, это считается задержкой рейса.



Запрос разовых разрешений в части, касающейся изменения номера рейса, переноса даты, времени, изменения аэропорта вылета/посадки или отмены рейса, должен быть направлены в Росавицию не позднее, чем за 24 часа до вылета.

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