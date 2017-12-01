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Свердловский минстрой передаст РПЦ площадку под застройку на Эльмаше

1 декабрь 2017 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Минстрой Свердловской области издал приказ о подготовке проекта по межеванию и планировке участка в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, выделенная территория находится в границах улицы Фронтовых Бригад — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги.

Межевание и планировку участка будет проводить Екатеринбургская епархия Русской православной церкви. Наименование объекта, который появится на этой территории, не уточняется.

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