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Свердловский минстрой передаст РПЦ площадку под застройку на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Минстрой Свердловской области издал приказ о подготовке проекта по межеванию и планировке участка в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.



Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, выделенная территория находится в границах улицы Фронтовых Бригад — проспекта Космонавтов — полосы отвода железной дороги.



Межевание и планировку участка будет проводить Екатеринбургская епархия Русской православной церкви. Наименование объекта, который появится на этой территории, не уточняется.

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