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Сенатор раскритиковал электронику вертолета Ми-28

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев оценил модернизацию вертолета Ми-28. Об этом сообщают РИА Новости.



«Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот летчики говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют «смерть пилотам». Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — сказал сенатор.



Такую критику Бондарев высказал на заседании по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-торгового сотрудничества, реагируя на замечания представителей промышленности о недостаточной поддержке опытно-конструкторских разработок.

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