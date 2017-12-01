Дайджест
Трамп три месяца не будет получать зарплату
1 декабрь 2017 (10:40)
Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эрик Хаган, передает CNBS.
«Наш президент понимает, что опиоидный кризис это огромная угроза, в этот праздничный рождественский период мы все должны следовать его примеру и думать о том, что мы можем сделать, чтобы бороться с проблемой, которая разрушает американские семьи», — сказал Хаган.
Официальная зарплата американского лидера оставляет 400 тыс. долл. США. Таким образом, на борьбу с наркотиками Трамп пожертвовал 100 тыс. долл.
«Наш президент понимает, что опиоидный кризис это огромная угроза, в этот праздничный рождественский период мы все должны следовать его примеру и думать о том, что мы можем сделать, чтобы бороться с проблемой, которая разрушает американские семьи», — сказал Хаган.
Официальная зарплата американского лидера оставляет 400 тыс. долл. США. Таким образом, на борьбу с наркотиками Трамп пожертвовал 100 тыс. долл.
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