Дайджест
На Украине предложили собирать отпечатки пальцев россиян
1 декабрь 2017 (10:40)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым введение биометрических виз для прибывающих в страну российских граждан. Об этом сообщает информационное агентство УНН.
«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу», — заявил он.
При этом министр отметил, что все дипломатические отношения Киева и Москвы сегодня сводятся к переговорам об освобождении заключенных и встречам в «нормандском формате».
«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу», — заявил он.
При этом министр отметил, что все дипломатические отношения Киева и Москвы сегодня сводятся к переговорам об освобождении заключенных и встречам в «нормандском формате».
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