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В Грузии декриминализировали употребление легких наркотиков

1 декабрь 2017 (10:40)

Конституционный суд Грузии признал незаконным уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли. Таким образом, суд удовлетворил иск оппозиционной партии «Гирчи», требовавшей декриминализации легких наркотиков. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Как говорится в сообщении, «истец в своем иске пояснил, что употребление марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, что право человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от вмешательства».

Одновременно сообщается, что ответчик — парламент Грузии — не смог предоставить доказательства того, что употребление марихуаны и конопли провоцирует людей на совершение общественно опасных деяний или употребление более тяжелых наркотиков.

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