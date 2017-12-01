Дайджест
В Грузии декриминализировали употребление легких наркотиков
1 декабрь 2017 (10:40)
Конституционный суд Грузии признал незаконным уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли. Таким образом, суд удовлетворил иск оппозиционной партии «Гирчи», требовавшей декриминализации легких наркотиков. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Как говорится в сообщении, «истец в своем иске пояснил, что употребление марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, что право человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от вмешательства».
Одновременно сообщается, что ответчик — парламент Грузии — не смог предоставить доказательства того, что употребление марихуаны и конопли провоцирует людей на совершение общественно опасных деяний или употребление более тяжелых наркотиков.
Как говорится в сообщении, «истец в своем иске пояснил, что употребление марихуаны возможно как в медицинских целях, так и с целью развлечения, что право человека самостоятельно выбирать форму разгрузки и отдыха защищено от вмешательства».
Одновременно сообщается, что ответчик — парламент Грузии — не смог предоставить доказательства того, что употребление марихуаны и конопли провоцирует людей на совершение общественно опасных деяний или употребление более тяжелых наркотиков.
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