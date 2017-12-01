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ММК стал генеральным спонсором проекта «Шахматный всеобуч»

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2017. При поддержке ММК в магнитогорских школах и детских садах с нового учебного года стали изучать шахматы. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы комбината.



«На основе соглашения, подписанного между администрацией города и ПАО «ММК», составлен трёхгодичный график включения в проект образовательных учреждений города. Уже работают по программе 45 детских садов и 20 школ», — рассказала начальник управления образования Магнитогорска Наталья Сафонова.



В приобретении оборудования — шахматных досок и фигур, демонстрационных материалов — учебным заведениям помог ММК, зарплата педагогов финансируется из областного бюджета. В детских садах «Шахматный всеобуч» проводится в рамках основной образовательной программы, в школах — как занятия по внеурочной деятельности.



Автор методики обучения шахматным азам детей, автор учебно-методического комплекса для начальной школы «Шахматы — детям», старший научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии образования Игорь Сухин приезжал в Магнитогорск. Обучение у него прошли 65 педагогов города. Программу поддерживает министр образования и науки РФ Ольга Васильева, которая считает, что в школе должно быть как минимум пять бесплатных кружков, и в их числе шахматный.



Насколько хорошо дети осваивают интеллектуальную дисциплину, покажет психолого-педагогическое тестирование. А уже весной пройдут первые соревнования среди юных шахматистов.

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