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В Нижнем Тагиле увеличили стоимость проезда в общественном автотранспорте
1 декабрь 2017 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. С 4 декабря 2017 года стоимость одной поездки в маршрутке или городском автобусе в Нижнем Тагиле составит 20 руб., сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Стоимость проезда возрастет на один рубль в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.11.2017 № 129-ПК, на основании которого в Нижнем Тагиле утвержден предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Решение РЭК вступило в силу с момента опубликования 28 ноября 2017 года», — сообщает управление городским хозяйством администрации города.
«Стоимость проезда возрастет на один рубль в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.11.2017 № 129-ПК, на основании которого в Нижнем Тагиле утвержден предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Решение РЭК вступило в силу с момента опубликования 28 ноября 2017 года», — сообщает управление городским хозяйством администрации города.
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