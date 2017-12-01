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В Екатеринбурге признано банкротом очередное предприятие ПГ «Генерация»

1 декабрь 2017 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Генерация НХО» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

Отметим, что ООО «Генерация НХО» входит в промышленную группу «Генерация», несколько предприятий которой ранее уже признаны несостоятельными.

С иском о банкротстве ООО «Генерация НХО» обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 3 млрд 994 млн 544 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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