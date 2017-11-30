Кризис
Ввод жилья в эксплуатацию в УрФО за 9 месяцев 2017 года снизился на 7,5%
30 ноябрь 2017 (18:03)
В январе-сентябре 2017 года в Уральском федеральном округе (УрФО) ввели в эксплуатацию 3 млн 426 тыс. кв. м. жилья, что на 7,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Объем строительных работ в УрФО за 9 месяцев 2017 года составил 536,8 млрд руб. Это на 5,4% ниже уровня января-сентября 2016 года.
Индекс цен производителей строительной продукции в округе в сентябре 2017 года составил 107,2% к декабрю 2016 года.
Объем строительных работ в УрФО за 9 месяцев 2017 года составил 536,8 млрд руб. Это на 5,4% ниже уровня января-сентября 2016 года.
Индекс цен производителей строительной продукции в округе в сентябре 2017 года составил 107,2% к декабрю 2016 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ввод жилья в эксплуатацию в УрФО за 9 месяцев 2017 года снизился на 7,5%
- Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре сократился на 4,6%
- Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре сократился на 4,6%
- Ввод жилья в Екатеринбурге в I квартале 2017 года снизился почти на 70%
- Ввод жилья в Екатеринбурге в I квартале 2017 года снизился почти на 70%
Loading...