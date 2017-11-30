Кризис

Ввод жилья в эксплуатацию в УрФО за 9 месяцев 2017 года снизился на 7,5%

В январе-сентябре 2017 года в Уральском федеральном округе (УрФО) ввели в эксплуатацию 3 млн 426 тыс. кв. м. жилья, что на 7,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Объем строительных работ в УрФО за 9 месяцев 2017 года составил 536,8 млрд руб. Это на 5,4% ниже уровня января-сентября 2016 года.



Индекс цен производителей строительной продукции в округе в сентябре 2017 года составил 107,2% к декабрю 2016 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: