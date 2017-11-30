Дайджест

В России ежегодно регистрируется около 1,2 тыс. острых отравлений метанолом

Ежегодно в России регистрируется около 1,2 тыс. острых отравлений метанолом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», — отмечает ведомство.



По данным Роспотребнадзора, около 80% из 1,2 тыс. отравлений в год заканчиваются летальным исходом.



Ведомство отмечает, что нелегальные производители могут использовать метанол в стеклоочистителях. В связи с этим Роспотребнадзор советует водителям приобретать их только в установленных местах торговли.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: