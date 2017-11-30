Дайджест
В России ежегодно регистрируется около 1,2 тыс. острых отравлений метанолом
30 ноябрь 2017 (17:30)
Ежегодно в России регистрируется около 1,2 тыс. острых отравлений метанолом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», — отмечает ведомство.
По данным Роспотребнадзора, около 80% из 1,2 тыс. отравлений в год заканчиваются летальным исходом.
Ведомство отмечает, что нелегальные производители могут использовать метанол в стеклоочистителях. В связи с этим Роспотребнадзор советует водителям приобретать их только в установленных местах торговли.
«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества», — отмечает ведомство.
По данным Роспотребнадзора, около 80% из 1,2 тыс. отравлений в год заканчиваются летальным исходом.
Ведомство отмечает, что нелегальные производители могут использовать метанол в стеклоочистителях. В связи с этим Роспотребнадзор советует водителям приобретать их только в установленных местах торговли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России по данным на 22 января арестовано более 500 тыс. единиц спиртосодержащей продукции
- Жители Екатеринбурга продолжают травиться лекарствами
- В структуре острых отравлений в Екатеринбурге по-прежнему преобладают лекарственные препараты и алкоголь
- В Свердловской области снижается число отравлений в быту
- В Екатеринбурге фиксируется рост числа случаев отравлений алкоголем
Loading...