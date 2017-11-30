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Российская биатлонистка отказалась выбрасывать медаль ОИ-2014

30 ноябрь 2017 (17:30)

Российская биатлонистка Яна Романова, отстраненная Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад и лишенная медали соревнований в Сочи, попросила не воспринимать всерьез ее заявление о готовности выбросить свою награду на помойку. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

«Отчаяние проходит. Вчера было очень тяжело, да. На эмоциях даже сказала, что медали выброшу на помойку. Конечно, не выброшу. Это самое дорогое, что у меня есть», — отметила биатлонистка.

Романова добавила, что уверена в том, что российские спортсмены смогут обжаловать решения МОК об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.

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