Дайджест
Половина американцев выступают против налоговой реформы Трампа
30 ноябрь 2017 (17:28)
Почти половина американцев — 49% — выступают против налоговой реформы республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные собственного опроса совместно с Ipsos.
По данным агентства, 49% опрошенных выступают против реформы и только 29% поддерживают ее. 22% респондентов затруднились ответить.
Отвечая на вопрос, кому будет выгоден новый закон о налогах, более половины американцев назвали крупные корпорации и богачей, 14% отметили, что реформа принесет пользу всему населению.
Reuters подчеркивает, что ранее доля противников реформы составляла 41%.
По данным агентства, 49% опрошенных выступают против реформы и только 29% поддерживают ее. 22% респондентов затруднились ответить.
Отвечая на вопрос, кому будет выгоден новый закон о налогах, более половины американцев назвали крупные корпорации и богачей, 14% отметили, что реформа принесет пользу всему населению.
Reuters подчеркивает, что ранее доля противников реформы составляла 41%.
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