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Половина американцев выступают против налоговой реформы Трампа

Почти половина американцев — 49% — выступают против налоговой реформы республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные собственного опроса совместно с Ipsos.



По данным агентства, 49% опрошенных выступают против реформы и только 29% поддерживают ее. 22% респондентов затруднились ответить.



Отвечая на вопрос, кому будет выгоден новый закон о налогах, более половины американцев назвали крупные корпорации и богачей, 14% отметили, что реформа принесет пользу всему населению.



Reuters подчеркивает, что ранее доля противников реформы составляла 41%.

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