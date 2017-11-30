Перекресток абсурда

В Екатеринбурге продолжается конфликт городской администрации c ГИБДД по поводу организации выделенных полос для общественного транспорта к ЧМ-2018. Так, вторая за последние месяцы смена порядка движения на перекрестке улиц Малышева и Гагарина, ставшая результатом этой борьбы, вызвала дезорганизацию среди водителей и привела к возникновению аварийных ситуаций. По мнению ряда экспертов, в настоящее время схема проезда данного участка содержит противоречия, нарушает права автомобилистов, а также наносит ущерб жителям близлежащих домов и бизнесу.Напомним, девять выделенных полос для общественного транспорта были введены в уральской столице в текущем году. По мнению администрации Екатеринбурга, новый порядок движения должен был сделать более комфортным использование троллейбусов и автобусов для перемещения по городу. Между тем ГИБДД зафиксировала рост аварийности и нарушения прав участников движения на некоторых таких участках. Ведомство в судебном порядке добилось ликвидации ряда «выделенок», в том числе на ул. Малышева между Генеральской и Гагарина.Однако администрация Екатеринбурга нашла способ обойти это требование. В результате схема движения по ул. Малышева из центра города вновь изменилась. В частности, на перекрестке с Гагарина вместо знаков выделенной полосы и соответствующей разметки появился «кирпич», а поворот направо в сторону Библиотечной попросту запретили.«По решению суда мы были вынуждены демонтировать специальную полосу для общественного транспорта на Малышева. Вместо нее пришлось установить знак «Въезд запрещен», который также позволяет двигаться маршрутным транспортным средствам. Их проезд на перекрестке с Гагарина регулирует специальный светофор Т5, который дает преимущество по времени, позволяющее потом перестроиться на левый поворот по Мира. Это необходимо, поскольку иначе троллейбусы и автобусы никто не пропускает», — пояснил в ходе брифинга заместитель руководителя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.По его словам, поскольку Госавтоинспекция настояла также на опасности на Малышева — Гагарина поворота из второго ряда направо, пришлось этот маневр просто запретить. Сергей Яскевич полагает, что это не нарушает прав автомобилистов, которые могут без проблем совершить объезд по Мира или Комсомольской.Между тем в настоящее время на перекрестке царит полный хаос. Водители, привыкшие за полгода поворачивать направо из второго ряда, пропуская общественный транспорт, продолжают это делать. Другие, увидев запрет на поворот по своей полосе, «ныряют под «кирпич» между автобусами и троллейбусами.Причем нарушения никто не пресекает. Ответственная за это Госавтоинспекция продолжает придерживаться позиции, что действия горадминистрации по изменению порядка движения неправомерны и усугубляют без того непростую дорожную ситуацию в уральской столице.«Проведенные администрацией Екатеринбурга мероприятия на указанном участке не только вводят в заблуждение участников дорожного движения, но и значительно снижают пропускную способность улицы Малышева. Данные действия в очередной раз свидетельствует о необдуманности принимаемых решений, направленных на организацию движения общественного транспорта», — сообщили УрБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.В частности, одним из дезориентирующих факторов является установка светофора Т.5 при отсутствии дорожных знаков 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств», обозначающих специально выделенную полосу, и нанесения сплошной линии разметки 1.1.Представитель Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов пояснил, что теперь автобусы и троллейбусы, двигающиеся по сигналам светофора Т5, на самом деле нарушают ПДД и вводят других участников движения в заблуждение. При этом водители общественного транспорта провоцируют аварии и рискуют получить штраф.«Что касается других автомобилистов, при новой схеме их права по-прежнему нарушаются. Так, несмотря на предписание ГИБДД, водители лишены возможности заезжать на парковку у завода «Вектор». Запрет поворота направо по Гагарина вообще не имеет объективных причин. В этом направлении движется много машин — те, кто живет в расположенных там кварталах, хочет заехать на парковку возле «Пятерочки» и «Магнита», а также выезжает на развязку у концерна «Калина». Теперь им придется либо нарушать, либо двигаться по Малышева в сторону ЖБИ, примерно в 1,5 раза увеличив загруженность этого проблемного участка и еще более растянув пробку», — отметил Дмитрий Ларионов.В итоге изменения, связанные с введением приоритета для общественного транспорта, продолжают дестабилизировать ситуацию на улицах Екатеринбурга. Госавтоинспекция вновь требует от администрации города устранения нарушений, в том числе через суд. Тем временем в городе растет число нарушений ПДД, повышается риск аварий, и увеличиваются пробки. Между тем власти уральской столицы намерены продолжить организацию выделенных полос к ЧМ-2018.