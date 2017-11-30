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РМК планирует внедрить научные разработки российских и немецких горных инженеров

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Русская медная компания (РМК) заинтересована в совместных разработках российских и германских горных инженеров. Об этом заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар на X Российско-германском сырьевом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.



Компанию интересуют проекты в области освоения месторождений бедных руд, рекультивации горных выработок, а также повышения энергоэффективности производств.



Топ-менеджер РМК приняла участие в дискуссии «Российско-германское научно-техническое сотрудничество в сырьевом секторе: перспективные направления», в рамках которой было объявлено о создании пяти рабочих групп из научных специалистов Санкт-Петербургского государственного горного университета и Фрайбергской горной академии. Им предстоит совместно решать наиболее актуальные для отрасли двух стран задачи.



По словам Наталии Гончар, компания в таком сотрудничестве для себя видит потенциал в трех основных направлениях. Это комплексное освоение месторождений с низким содержанием меди и переработка отходов, рекультивация горной выработки угольного разреза, а также повышение энергоэффективности производств.



Она напомнила, что компания реализовала первый на постсоветском пространстве проект по добыче и обогащению медно-порфировых руд с содержанием меди до 0,4% на базе Михеевского горно-обогатительного комбината в Челябинской области. В настоящее время идет освоение Томинского месторождения медно-порфировых руд. На основе хвостов обогатительной фабрики, которая будет здесь построена, планируется производить закладочный материал для ликвидации горной выработки крупнейшего в Европе Коркинского угольного разреза. Коркинский разрез, в котором прекращена добыча угля, представляет большую опасность для экологии Южного Урала: в разрезе постоянно происходят эндогенные пожары, отравляющие атмосферный воздух, а оползневые процессы угрожают жилым и социальным постройкам в близлежащих населенных пунктах.



«В последние годы в Германии было рекультивировано более 30 угольных разрезов. Разработка документации и выполнение инженерных изысканий по проекту ликвидации Коркинского угольного разреза осуществляется при научном сопровождении Санкт-Петербургского горного университета. Проведенные исследования уже доказали, что ликвидация разреза технически осуществима и экологически безопасна. Уверены, участие в проекте коллег из Германии будет содействовать эффективному решению поставленной перед нами задачи. Тем более у нас уже есть положительный опыт внедрения наилучших доступных технологий в области медеплавильного производства на площадке предприятия «Карабашмедь», которые помогают приближать показатели его деятельности к нормативам, принятым в Европейском Союзе», — заявила Наталия Гончар.

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