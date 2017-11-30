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УБРиР выпустил банковские гарантии на 300 млн рублей в пользу предприятий «Росатома»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) гарантировал дочерним предприятиям государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» выполнение обязательств челябинской компанией «Крановые технологии».



Банком выпущены 11 банковских гарантий на сумму более 300 млн руб. для поставки уникальных башенных кранов GIRAFFE TDK-40.1100, предназначенных для строительства объектов на АЭС.



«Банковские гарантии сегодня очень востребованы со стороны бизнеса: они позволяют заказчику быть уверенным в том, что работы или поставки по контракту будут выполнены в полном объеме», — пояснил руководитель управления по работе с крупными корпоративными клиентами УБРиР Евгений Любимов.



«Банковская гарантия — незаменимый инструмент обеспечения участия в процедурах государственных закупок. В УБРиР мы нашли партнера, способного поддержать отечественное краностроение в одном из самых значимых тендеров последних лет. Башенный кран TDK-40.1100 — уникальная разработка группы компаний «Крановые технологии». Высокая грузоподъемность, значительная высота свободного стояния, вариации оснований и разборная конструкция для удобства транспортировки подтверждают статус крана GIRAFFE TDK-40.1100 как самой современной и высокотехнологичной отечественной разработки для строительства крупных энергетических и промышленных объектов», — дополнил коммерческий директор ООО «Крановые технологии» Алексей Оборовский.



Наибольший спрос на финансовые инструменты УБРиР наблюдается со стороны подрядных компаний, занимающихся исполнением работ по проектированию и строительству, предприятий, поставляющих оборудование, медикаменты, технику, транспорт; а также от застройщиков и производственных предприятий.

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