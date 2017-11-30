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Дмитрий Медведев не видит основания для изменения ставки НДФЛ

УрБК, Москва, 30.11.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что не видит оснований для изменения ставки НДФЛ. Об этом он рассказал во время интервью с участием представителей федеральных телеканалов.



По мнению главы кабмина, существующая плоская шкала полностью оправдала себя, позволив «вывести из тени» доходы.



Д. Медведев не дал конкретизированный ответ на вопрос об изменении ставок НДФЛ. По его словам, одним из «гипотетических вариантов» в этой области рассматривается введение льгот для людей с низкими доходами.

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