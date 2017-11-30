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Официальный курс долл. США вырос на 25 коп., евро — на 31 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 25 коп., до 58,58 руб., евро — на 31 коп., до 69,52 руб.

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