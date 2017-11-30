Кризис
Чистый убыток Бинбанка за 9 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей
30 ноябрь 2017 (15:10)
Чистый убыток Бинбанка в январе-сентябре 2017 года составил 30,1 млрд руб. против прибыли в размере 793 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчетности финучреждения по МСФО.
Чистый процентный убыток банка в январе-сентябре 2017 года составил 14,9 млрд руб. против дохода в 4,5 млрд за аналогичный период 2016 года.
Напомним, что 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка. Процедура оздоровления финучреждения будет проходить с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Чистый процентный убыток банка в январе-сентябре 2017 года составил 14,9 млрд руб. против дохода в 4,5 млрд за аналогичный период 2016 года.
Напомним, что 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка. Процедура оздоровления финучреждения будет проходить с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
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