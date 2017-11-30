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В Екатеринбурге с 1 декабря трамваи по Макаровскому мосту пойдут в обе стороны

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Трамвайное движение на Макаровском мосту в Екатеринбурге с 1 декабря 2017 года будет осуществляться в обе стороны. Об этом сообщается на официальном портале уральской столицы.



К маршруту № 21, который курсирует с ул. Бориса Ельцина в сторону железнодорожного вокзала, добавится маршрут № 3, который пойдет в обратном направлении. Управление трамвайным движением будет осуществляться диспетчером в ручном режиме с помощью установленных на мосту видеокамер.



«Во время реконструкции по требованиям безопасности на путепроводе может находиться только один вагон и двигаться со скоростью не более 10 км/ч. Пропустить все девять ранее двигавшихся по данному участку трамвайных маршрутов мост не сможет физически. Потому работу продолжат два маршрута, а семь будут двигаться по временной схеме, которая работает сейчас», — говорится в сообщении.

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