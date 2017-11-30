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ФСК ЕЭС до конца 2017 года усилит техническую оснащенность энергетиков Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») до конца 2017 года увеличит парк авто- и спецтехники в Западной Сибири на 19 единиц, сообщает пресс-служба компании.



Транспортные средства помогут энергетикам обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса трех регионов Западной Сибири, улучшат условия труда сотрудников.



В текущем году энергетики Западной Сибири уже получили 17 машин, среди которых полноприводный тягач с полуприцепом для транспортировки вездеходов, грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, автогидроподъемники с рабочей высотой подъема до 30 метров.



В числе новых единиц спецтехники два снегоболотохода «Тром-8». Полноприводные восьмиколесные машины способны передвигаться по бездорожью, заболоченной местности, преодолевать русла рек и озер, глубокий снежный покров, адаптированы к работам в условиях низких температур. Эксплуатационные расходы вездехода в несколько раз ниже расходов на гусеничную технику.



Автопарк энергетиков западно-сибирского региона включает 350 единиц. В большинстве это колесные и гусеничные вездеходы, используемые для доставки ремонтного персонала и такелажа к месту работы, обеспечения бытовых условий и проживания.

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