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Чистый убыток Бинбанка за 9 месяцев 2017 года превысил 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.11.2017. Чистый убыток Бинбанка в январе-сентябре 2017 года составил 30,1 млрд руб. против прибыли в размере 793 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчетности финучреждения по МСФО.



Чистый процентный убыток банка в январе-сентябре 2017 года составил 14,9 млрд руб. против дохода в 4,5 млрд за аналогичный период 2016 года.



Напомним, что 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка. Процедура оздоровления финучреждения будет проходить с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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